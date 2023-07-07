Arda Güler sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti. İmza töreni öncesinde yapılan kontroller başarıyla tamamlandı.
Arda Güler sağlık kontrolünden geçti
İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor