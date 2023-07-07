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Arda Güler sağlık kontrolünden geçti

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti. İmza töreni öncesinde yapılan kontroller başarıyla tamamlandı.

Arda Güler sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Madrid Spor Haberler

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