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Arda Güler, Real Madrid maçı öncesi bireysel çalışmalarını sürdürüyor

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Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, takımının Villarreal ile oynayacağı maç öncesi bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

ispanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Villareal ile karşılaşak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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