Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, imza töreni sonrası mutluluğunu dile getirdi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Arda'yı geleceğin önemli bir oyuncusu olarak tanıttı.

SPOR Arda Güler : Bugün hayatımın en özel günü

İSTANBUL, (DHA) - İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Güler, İspanya ekibinde 24 numaraları formayı giyecek.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

FLORENTİNO PEREZ: EVİNE HOŞ GELDİN

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise, "Bugün Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz. Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Arda'yı dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Evine hoş geldin, Real Madrid'e hoş geldin Arda" şeklinde konuştu.

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023