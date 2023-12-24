Arda Güler Real Madrid'e transfer oldu, A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Sporda 2023 yılının temmuz ayında, Gençlerbirliği altyapısında yetişen Arda Güler'in, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

Fenerbahçe'nin Şubat 2019'da Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği 18 yaşındaki Arda, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

"Filenin Sultanları" Milletler Ligi şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarihi bir başarı elde etti.

ABD'de oynanan Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Milliler, Avrupa Oyunları'nı 38 madalyayla tamamlandı

Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, 38 madalya kazandı.

Avrupa Oyunları'nda 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya elde eden Türkiye, madalya sıralamasında 48 ülke arasında 9. oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre temmuz ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

2 TEMMUZ

Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı toplam 38 madalyayla bitirdi. Malopolska bölgesinde 21 Haziran'da başlayan ve 13 farklı şehirde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu 19 branşta temsil etti. Ay-yıldızlılar, 3. Avrupa Oyunları'nda 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı. Türkiye, madalya sıralamasında ise 48 ülke arasında 9. oldu.

6 TEMMUZ

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

9 TEMMUZ

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

15 TEMMUZ

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur'ü 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.

16 TEMMUZ

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, 36 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

17 TEMMUZ

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu. Milli takım, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

22 TEMMUZ

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda finalde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

23 TEMMUZ

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

110. Fransa Bisiklet Turu'nu, Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard üst üste ikinci kez kazandı.

24 TEMMUZ

Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

25 TEMMUZ

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa kariyerlerine Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak devam edecek.

29 TEMMUZ

Milli sporcular, Slovenya'nın Maribor kentinde 23-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı.

30 TEMMUZ

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon avro, eski kulübü Paris Saint-Germain'e (PSG) ise 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.