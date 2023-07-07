Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'te forma giyen 3'üncü Türk oyuncu oldu. Arda Güler, bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından Real Madrid'e resmi olarak imzayı attı. Arda Güler, bu transferin ardından Real Madrid tarihinde forma giyen 3'üncü Türk oldu.Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra kulüp tarihindeki 3'üncü Türk oyuncu oldu. Daha önce Real Madrid'te şu an ki Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi. 2011-2012 sezonunda Almanya temsilcisi Bayern Munih'ten Real Madrid'e bedelsiz transfer olan Hamit Altıntop, 12 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Aynı sezon Nuri Şahin ise Alman ekibi Borussia Dortmund'tan Real Madrid'e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Madrid formasıyla 10 maçta görev yapan Nuri Şahin, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.< Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor