Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu
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Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'te forma giyen 3'üncü Türk oyuncu oldu. Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra kulüp tarihindeki 3'üncü Türk oyuncu oldu.
Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Real Madrid'te forma giyen 3'üncü Türk oyuncu oldu. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023