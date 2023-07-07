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Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu. Sağlık kontrolleri başarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.<İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Madrid Spor Haberler

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