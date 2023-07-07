Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda, düzenlenen imza töreninde 'Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum' dedi.

- Arda Güler, Real Madrid'e resmi imzayı attı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler :

"Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum"

İSTANBUL - Real Madrid'in, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Arda, düzenlenen imza töreninde "Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum" dedi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler ve 18 yaşındaki futbolcunun ailesi katıldı. Kendisini 6 yıllığına İspanyol ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Arda, yaptığı açıklamada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Perez: "Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz"

Real Madrid Başkanı Florentina Perez ise Arda'nın transferinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün, Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz. Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Arda'yı dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Evine hoş geldin, Real Madrid'e hoş geldin Arda" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023