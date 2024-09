Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamıyor

İspanyol spor basını, Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren Arda Güler'in şu ana kadar oynanan 4 lig maçında az forma şansı bulmasından ve takımdaki rekabetten dolayı "iyi bir dönemden geçmediğini" savundu.

İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in son olarak sahasında oynadığı ve Real Betis'e karşı 2-0 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte Arda Güler'in hemen soyunma odasına girmesine dikkati çekti.

As gazetesi "Arda Güler için iyi bir dönem değil." değerlendirmesinde bulunarak, "Real Madridli futbolcu sezon başında arka planda kalıyor. Türk futbolcu, şimdiye kadarki maçlarda dakika aldığı zamanlarda iyi bir performans göstermesine rağmen Carlo Ancelotti için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değil. Hatta her zaman yedekten girenler arasında da yok. Real Betis maçına hiçbir katkısı olmadı." diye yazdı.

İtalyan teknik adamın, Real Betis maçında yedeklerden Brahim Diaz, Endrick, Luka Modric ve Fran Garcia'yı sahaya sürdüğünü hatırlatan İspanyol gazetesi, "Türk futbolcu, hakemin son düdüğüyle birlikte galibiyeti takım arkadaşlarıyla kutlamak için sahada bile kalmadı. Diğer yedek futbolcular takım arkadaşlarını kutlarken, o ciddi bir yüz ifadesiyle soyunma odasına gitti. Bu görüntü, Bernabeu'da gözden kaçmadı." yorumunu yaptı.

El Mundo gazetesi ise "Ancelotti, Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denedi ama ikisi de İtalyan teknik adamı ikna edemedi. Real Madrid Teknik Direktörü, Toni Kroos'un yerini alabilecek, takımının akışını sağlamada kilit olacak doğal bir alternatifi henüz bulamadı." diye yazdı.

El Mundo Deportivo da "Bellingham'ın yerini dolduracak oyuncu Ancelotti'nin kabusu oldu." ifadesini kullanarak, "Bellingham'ın sakatlığından sonra Ancelotti, Valverde ve Tchouameni'nin yanında ilk olarak Arda Güler'i denedi ama bu formül tutmadı. İtalyan teknik adam, Las Palmas maçında Türk futbolcuyu Modric ile değiştirdi ama bu da Real Madrid'e iyi gelmedi. Betis karşısında ise Ceballos'u seçti ama o da bu fırsatı değerlendiremedi." görüşünü savundu.

Real Madrid'e geçen sezon gelen ancak sakatlık sorunundan dolayı çok geç forma şansı bulan Arda Güler, bu sezon biri ilk 11 olmak üzere üç maçta toplam 97 dakika süre aldı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'ya ilk 11'de fırsat verdiği 25 Ağustos'taki Real Valladolid maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin yönelttiği sorunun ardından, Brahim Diaz ve Arda Güler arasında şüphelerinin olduğunu ancak sahalarında oynamalarından ve bunun Arda'nın Real Madrid'deki gelişme sürecinin bir parçası olacağı düşüncesiyle Türk futbolcunun ilk 11'de oynamasına karar verdiğini kaydetmişti.