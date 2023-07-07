Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek.
- Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek
İSTANBUL - Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek.
Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler'in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor