Arda Güler, Real Madrid antrenmanına katıldı

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Madrid'e yaz transfer döneminde katılan milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 2 ay sonra idmanda yer aldı.

La Liga'nın 6'ncı haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile derbide karşı karşıya gelecek Real Madrid'de bu maç öncesi hazırlıklar sürerken, 18 yaşındaki orta saha, uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara katıldı.

İlk olarak salonda çalışan oyuncular, daha sonra top kapma ve şut çalışması yaptı. İdman küçük sahada oynanan maçla sona ererken, Vinicius Junior ve Arda Güler idmanın bir kısmında takımla çalıştı. Dani Carvajal bireysel çalışırken, Jude Bellingham ise mide rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.

Arda, takımının ABD'deki sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.