Arda Güler, Ömer Kutluay'a tebrik mesajı gönderdi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibin basketbol altyapısına transfer olan Ömer Kutluay'a tebrik mesajı gönderdi.

Arda Güler, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlunu "Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et." sözleriyle kutladı.

Ömer Kutluay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Desteğin için çok teşekkürler Arda abi. Madrid'de görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.