Arda Güler'in transferi için Real Madrid de devreye girdi

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı. Transferi merak konusu olan Arda Güler için dev kulüpler yarışa girdi. Barcelona'nın ardından Real Madrid'in teklif sunması adeta işleri karıştırırken İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri Arda Güler transferini manşete taşıdı. "Arda Güler için geri sayım", "Türk futbolunun incisi", "Güler Madrid'i seçti", "Madrid'den Güler'e teklif" şeklinde Arda transferini manşetlere taşıyan gazeteler, genç oyuncunun Real Madrid'i tercih edeceğini ima etti. Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bir ücret ödeyeceğini iddia eden İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri, Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağını belirtti.

Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli? — Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023