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Arda Güler'in golüyle Real Madrid, Granada'yı farklı yendi

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Real Madrid, Arda Güler'in golüyle deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Granada küme düştü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'in bir golünü ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler attı.

La Liga'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk maçına çıkan Real Madrid, deplasmanda farklı yendiği Granada'yı küme düşürdü.

Real Madrid'in galibiyet gollerini, Fran Garcia (Dk. 38), Arda Güler (Dk. 45+2) ve Brahim Diaz (Dk. 49 ve 58) attı.

Eflatun-beyazlıların ligdeki son üç maçına ilk 11'de çıkan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk defa karşılaşma sonuna kadar sahada tutuldu.

Arda, ilk yarının uzatmalarının oynandığı bölümde, ilk golü atan Fran Garcia'nın pasında ceza sahasında buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti. Milli oyuncu ayrıca, Brahim Diaz'in 58. dakikada attığı Real Madrid'in son golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Marca gazetesi, internet sitesindeki haberinde yaptığı yorumda Arda için, "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Ligde puanını 90'a çıkaran Real Madrid, yarın tesislerinde şampiyonluk kupasını aldıktan sonra her zaman olduğu gibi tüm futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüsle şehir merkezindeki Kibele Meydanı'na giderek, taraftarlarıyla kutlama yapacak.

Granada ise Almeria'nın ardından alt lige düşmeyi garantileyen ikinci takım oldu.

Kaynak: AA / Spor

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