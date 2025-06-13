Arda Güler'i, Real Madrid'e transfer ettiren krampon bu müzede

Bolu'da 250'nin üzerinde ünlünün ayakkabısının sergilendiği müzede, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in bireysel antrenmanlarında kullandığı ve top oynamaktan yırtılan kramponları da sergilenmeye başlandı.

Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale tarafından 2012 yılında kurulan Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde, sanat, spor ve iş dünyasından yaklaşık 250 ünlü isme ait ayakkabılar sergileniyor. Müze koleksiyonunda; 'Dünyanın en uzun insanı' unvanlı Sultan Kösen'in 60 numara ayakkabısı, Samsun Çarşamba'dan gelen 17 numara giyilebilir külhanbeyi ayakkabısı ile şehit Eren Bülbül'ün kara lastikleri de yer alıyor. Arda Güler'in yanı sıra Neşe Karaböcek, Nilüfer, Kenan Işık, Hidayet Türkoğlu, Rüştü Reçber, Kartal Tibet, Mete Gazoz, Nuri Alço, Mehmet Ali Birand ve Münir Özkul gibi pek çok tanınmış ismin ayakkabıları da müzede sergileniyor.

Yıllardır kullandığı antrenman ayakkabılarını müzeye verdi

Son olarak müzeye Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler'in top oynamaktan yıpranan kramponları geldi. Arda Güler'in bireysel antrenmanlarında kullandığı kramponlar da müzedeki yerini aldı. Milli futbolcu, "Bu kıymetli müzeye katkı sunmak bir Bolulu olarak beni çok mutlu edecektir" notuyla imzaladığı kramponlarını sergiye gönderdi.

"Arda Güler'in biz dayısıyla irtibata geçtik"

Arda Güler'in ayakkabılarını dayısından istediğini söyleyen Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurettin Akçakale, "Müze fikri aslında benim fikrim diyebilirim. Şu an müzede 250 çiftin üzerinde ayakkabı bulunuyor. En son gelen ayakkabılardan bir tanesi de hemşerimiz Arda Güler'in ayakkabısı. Arda Güler'in dayısıyla irtibata geçtik. Arda Güler, Geredeli de sayılabilir çünkü eskiden Mengen ilçesi Gerede'ye bağlıydı" dedi.

"Burada birbirinden farklı 250 çiftin üzerinde ayakkabı bulunuyor"

Ünlülerle kendisinin irtibata geçerek ayakkabı müzesini oluşturduğunu belirten Akçakale, "1-2 ay önce Mete Gazoz'un ayakkabısı geldi. Burada birbirinden farklı 250 çiftin üzerinde ayakkabı bulunuyor. Bazı vefat etmiş ünlülerimizin yakınlarından ayakkabıları alıyoruz. Bazılarının da bizzat kendisinden alıyoruz. Kenan Işık bunlardan bir tanesi. Bazıları duyuyor müzeyi, kendileri irtibata geçiyor. Biz ayakkabıyla bir de imzalı yazı istiyoruz. Ziyaret eden bir hayli çok oluyor. Amerika'da yaşayan karı-koca var, Türkiye'ye gelince ilk uğradıkları yer burası oluyor" ifadelerini kullandı. - BOLU