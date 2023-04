Arda Güler: Her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, "Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, "Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz" dedi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyleyen Güler, "Öncelikle tüm taraftarlarımızın, herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlar dilerim. 2 gün sonra maçımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim için böyle bir ortamda bulunmak çok büyük bir deneyim ve tecrübe. Ligde 6 maçımız var. Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz. Son dakikalarda gelen goller bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamamız gerekiyor ki taraftarlarımız rahat rahat maç izlesinler, biz de rahat rahat oynayalım. Aynı zamanda bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.