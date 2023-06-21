Arda Güler, Golden Boy ödülüne aday gösterildi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen 'Golden Boy' (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport tarafından 2003 yılından bu yana düzenlenen "Golden Boy" ödülünün bu yılki 100 kişilik aday listesi açıklandı. Milano'daki Galleria d'Italia'da gerçekleştirilen törende Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler, listenin 78'inci sırasında kendisine yer buldu. Milli futbolcu listede yer alan tek Türk futbolcu olurken, taraftarların desteği ile yüksek bir oranla oylamaya başladı.