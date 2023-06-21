Arda Güler gidiyor mu? FB Arda hangi takıma gidecek?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Arda Güler arasındaki görüşme sonrası futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Arda Güler'in performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesinde yer alması ise dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yıldız futbolcu Arda Güler arasındaki 3 saatten fazla süren görüşme sona erdi. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek. Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu. Arda Güler gidiyor mu? FB Arda ayrılıyor mu?

ARDA GÜLER GİDİYOR MU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile görüştü. 3 saatten fazla süren görüşmede Arda Güler, toplantıdan mutlu olarak ayrıldı. Yapılan toplantıda net bir sonuç alınmadı. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

Performansıyla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki kalması isteniyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızı en az 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.