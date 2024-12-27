Arda Güler, Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Fenerbahçe'den 2023 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eski takımıyla hasret giderdi. Can Bartu Tesisleri'ne gelen genç yıldız, eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti. Güler, ayrıca tesislerde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi. - İSTANBUL