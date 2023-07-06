Arda Güler, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Arda, Fenerbahçe'de geçirdiği güzel günleri ve taraftarın desteğini unutmayacağını belirtirken, Türk gençlerine umut olabilmek için bu kararı aldığını ifade etti.

Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, veda mesajı yayımladı.

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takıma veda etmenin zor olduğunu dile getiren Arda Güler, şunları kaydetti:

"Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."