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Arda Güler, Fenerbahçe'nin Maçını Tribünden İzledi

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Maçını Tribünden İzledi
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Real Madrid'de futbol kariyerine devam eden milli oyuncu Arda Güler, eski takımının Samsunspor ile yaptığı maçı Ülker Stadyumu'nda takip etti. Taraftarlarla buluşan Arda, 2 yıl aradan sonra stadyuma döndü.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin, Samsunspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ederken, tribünde tanıdık isimler de yer aldı. Bu hafta sonu itibarıyla milli maç arasına girilirken, milli takımlarda forma giyen futbolcular da ülkesine dönmeye başladı. Real Madrid'in dün Villarreal ile oynadığı mücadelede sonradan oyuna girerek görev yapan Arda, daha sonra A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar için İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve 2021 yılından itibaren A takımda forma giyen Arda Güler, 2022-2023 sezonu sonunda İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Genç futbolcu yaklaşık 2 yıl aranın ardından Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Protokol tribününde yerini alan Arda, ilgiyle karşılanırken taraftarlar kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Dursun da ailesiyle birlikte maçı izleyenler arasındaydı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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