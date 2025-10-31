Arda Güler, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü'ne Aday Gösterildi

İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından "2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülüne aday gösterildi.

IFFHS'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025 Yılının En İyi Oyun Kurucusu Ödülü için 15 futbolcu belirlendi.

Ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçecek.

Değerlendirmede futbolcuların sezon değil yıllık (Ocak-Aralık) performansının baz alındığı belirtildi.

Aday gösterilen 15 futbolcu şunlar: