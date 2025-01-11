Arda Çolak Iğdır FK'ya Transfer Oldu

Gösterdiği performansla 2022 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK futbolcusu 20 yaşındaki forvet Arda Çolak'ın Iğdır Futbol Kulübü ile anlaştığı duyuruldu.

Futbola 2014 yılında Manisaspor altyapısında başlayan ve 2020 yılında Manisa FK altyapısına transfer olan Arda Çolak 2022 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştı. Manisa FK resmi İnternet sitesinden yaptığı duyuruda 10 Ocak 2025 tarihi itibariyle transferi konusunda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 20 yaşında ve 1.95 boyundaki sol ayak Arda Çolak 2023-2024 sezonunda 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da kiralık olarak oynamış ve takımına 7 golle katkı sağlamıştı. U20 milli takım forması da giyen Çolak, 2 kez milli takım kadrosunda yer aldı.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Çolak'ın transferi konusunda Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Arda Çolak'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA