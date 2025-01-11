Üye Girişi
Haberler
Gözler vereceği mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor

Gözler vereceği mesaj! Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Arda Çolak Iğdır FK'ya Transfer Oldu

Arda Çolak Iğdır FK'ya Transfer Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK'dan Iğdır FK'ye transfer olan 20 yaşındaki forvet Arda Çolak, 2023-2024 sezonunda Somaspor'da kiralık oynamış ve 7 gol atmıştı. Manisa FK, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gösterdiği performansla 2022 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK futbolcusu 20 yaşındaki forvet Arda Çolak'ın Iğdır Futbol Kulübü ile anlaştığı duyuruldu.

Futbola 2014 yılında Manisaspor altyapısında başlayan ve 2020 yılında Manisa FK altyapısına transfer olan Arda Çolak 2022 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştı. Manisa FK resmi İnternet sitesinden yaptığı duyuruda 10 Ocak 2025 tarihi itibariyle transferi konusunda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 20 yaşında ve 1.95 boyundaki sol ayak Arda Çolak 2023-2024 sezonunda 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da kiralık olarak oynamış ve takımına 7 golle katkı sağlamıştı. U20 milli takım forması da giyen Çolak, 2 kez milli takım kadrosunda yer aldı.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Çolak'ın transferi konusunda Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Arda Çolak'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
img

Öğretmen atamalarında KPSS dönemi bitti! İşte yeni sistemin detayları
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesini ormana götürüp öldürdü
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.