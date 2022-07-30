Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Haberler

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Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Gençlerbirliği Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi Arda Çakmak, başkan adaylığını duyurdu.

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Gençlerbirliği Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi Arda Çakmak, başkan adaylığını duyurdu.

Arda Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği için yarın önemli bir gün olduğunu söyledi.

Kararı öncesi kulüp başkanı Niyazi Akdaş ile bugün iki defa görüştüğünü anlatan Çakmak, "Her iki görüşmede de ortak çalışma konusunda bir karara varamadık. Bir süredir beraber çalıştığım arkadaşlarımla gün boyu yaptığım görüşmeler sonucunda, eğer genel kurul iradesi uygun görürse bayrağı Niyazi Akdaş'tan devralmaya hazırız." dedi.

"Her ne olursa olsun Gençlerbirliği'nin kazanması asıl amacımız." ifadelerini kullanan Çakmak, "Genel kurulun, kulübümüzün geleceği için en hayırlı kararı vereceğinden eminim. Bütün Gençlerbirliği üyelerini sevgiyle selamlıyorum. Tarihin en Gençlerbirliği taraftarı yönetim kuruluyla bu göreve aday olduğumuzu bütün camiamızın bilmesini isterim. Yıllardır sürdürdüğümüz haklı çalışmamız inşallah bütün camia için aydınlık bir sonuçla neticelenir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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