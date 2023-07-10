Arda Bıyık, Moldova'da 3 Altın Madalya Kazandı

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Arda Bıyık, 3 altın madalya elde etti. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyon bugün sona erdi. Organizasyonun son günü +102 kiloda Arda Bıyık, koparma 116 kilo, silkmede 145 kilo ve toplamda 261 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada milli sporcular 23 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.