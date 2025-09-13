Haberler

Arca Çorum FK ve İmaj Altyapı Vanspor'un Maçı 0-0 Beraberlik ile Sonuçlandı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 5. haftasında oynanan Arca Çorum FK - İmaj Altyapı Vanspor karşılaşması, her iki takımın da gol atamaması nedeniyle 0-0 sona erdi. Maçta toplam dört sarı kart gösterildi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Orhun Aydın Duran

Arca Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Atakan Akkaynak), Pedrinho (Dk. 84 Eren Karadağ), Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Eze

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Jefferson (Dk. 70 Traore), Regis (Dk. 46 Mehmet Manış), Cedric (Dk. 83 Medeni Bingöl), Sabahattin Destici, Lucas, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Dk. 83 Jevsenak), Faruk Can Genç, Bekir Can Kara (Dk. 57 Vlachomitros)

Sarı kartlar: Dk. 25 Cedric, Dk. 56 Lucas, Dk. 78 Sabahattin Destici, Dk. 90+7 Jevsenak (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 39 Ferhat Yazgan, Dk. 89 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor
