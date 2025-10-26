Haberler

Arca Çorum FK ve Boluspor 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı

Arca Çorum FK ve Boluspor 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birinci Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Muhammed Ali Metoğlu, Ömer Lütfü Aydın Güner Mumcu Taştan

ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Attamah, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Arda Şengül, Samudio, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayann, Pedrinho (Dk. 45 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 86 Atakan Cangöz), Aleksic (Dk. 86 Semih Akyıldız)

BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Işık Kaan Arslan (DK.46 Abdulsamet Kırım), Ömürcan Artan (DK.70 Devran Şenyurt), Kougba, Onur Öztonga, Dean Lico, Akanbi (Dk. 90+4 Abdurrahman Üresin), Hasani, Balburdia, Doğan Can Davas (Dk. 90+1 Rahmen Buğra Çağıran), Boakye (Dk. 70 Arda Usluoğlu)

SARI KARTLAR: Hasani, Lico ( Boluspor ), Attamah (Arca Çorum FK)

Birinci Lig'in 11'inci haftasında, Arca Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 kaldı.

8'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Aleksic, Oğuz Gürbulak'a indirdi. Gürbulak'ın kale önünden vuruşunda top kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

40'ıncı dakikada Akanbi, topu tek başına ceza sahası önüne kadar sürdü. Yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

90'ıncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın köşeye vuruşunda, Orkun Özdemir aynı güzellikte kurtardı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.