Arca Çorum FK ve Boluspor 0-0 Beraberlik ile Ayrıldı
Birinci Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.
Yusuf ÇINAR / ÇORUM,
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Muhammed Ali Metoğlu, Ömer Lütfü Aydın Güner Mumcu Taştan
ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Attamah, Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Arda Şengül, Samudio, Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayann, Pedrinho (Dk. 45 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 86 Atakan Cangöz), Aleksic (Dk. 86 Semih Akyıldız)
BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Işık Kaan Arslan (DK.46 Abdulsamet Kırım), Ömürcan Artan (DK.70 Devran Şenyurt), Kougba, Onur Öztonga, Dean Lico, Akanbi (Dk. 90+4 Abdurrahman Üresin), Hasani, Balburdia, Doğan Can Davas (Dk. 90+1 Rahmen Buğra Çağıran), Boakye (Dk. 70 Arda Usluoğlu)
SARI KARTLAR: Hasani, Lico ( Boluspor ), Attamah (Arca Çorum FK)
8'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topu Aleksic, Oğuz Gürbulak'a indirdi. Gürbulak'ın kale önünden vuruşunda top kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
40'ıncı dakikada Akanbi, topu tek başına ceza sahası önüne kadar sürdü. Yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
90'ıncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın köşeye vuruşunda, Orkun Özdemir aynı güzellikte kurtardı.
Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.