Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e çıkan üçüncü ve son takım oldu.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Berat Luş), Tugay Kacar (Dk. 58 Kanga), Amilton (Dk. 58 Ömer Faruk Beyaz), Recep Niyaz (Dk. 81 Alper Karaman), Faye, Kayode (Dk. 58 Catakovic)

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Fredy (Dk. 75 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Ahmet Ildız), Burak Çoban (Dk. 85 Cemali Sertel), Thiam (Dk. 75 Samudio)

Goller: Dk. 37 Serdar Gürler, Dk. 53 Thiam (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kanga (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Burak Çoban, Dk. 83 Sehic (Arca Çorum FK), Dk. 78 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

15. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasında Thiam'ın yerden vuruşunda, direkten dönen topa kaleci Ertuğrul Çetin sahip oldu.

37. dakikada kırmızı siyahlılar öne geçti. Oğuz Gürbulak'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi: 0-1

İlk yarı Arca Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Çorum FK, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Maçın bitiş düdüğüyle kırmızı siyahlı oyuncular, büyük mutluluk yaşadı.

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e adını yazdıran üçüncü ve son takım Arca Çorum FK oldu.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
