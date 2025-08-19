Arca Çorum FK, Sarıyerspor Maçına Hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında oynayacağı SMS Grup Sarıyerspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular katıldı ve hücum taktikleri üzerinde çalışıldı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı SMS Grup Sarıyerspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesisinde yapılan antrenmana futbolcuların tamamı katıldı.
Futbolcular, teknik ısınma ile başlayan antrenmanda pas ve sürat çalışması ile hücum taktikleri çalıştı. Antrenman, kaleli oyun ile sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla SMS Grup Sarıyerspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor