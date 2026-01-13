Çorum FK'de Taha İbrahim Rençber, Artvin Hopaspor'a kiralandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da forma giyen Taha İbrahim Rençber, Nesine 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'a kiralandı. 17 yaşındaki savunma oyuncusu, yıl sonuna kadar geçici olarak yeni takımında mücadele edecek.
Açıklamada, Taha İbrahim'e Artvin Hopaspor formasıyla başarı dilekleri iletildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor