Arca Çorum FK, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 9'uncu haftada sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligin 9'uncu haftasında cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladı.
Sakatlıkları devam eden kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayır salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor