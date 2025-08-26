Arca Çorum FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos'ta oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı için çalışmalarına başladı. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular, pas çalışması ve aerobik koşu gerçekleştirdi.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular, pas çalışması ve aerobik koşu yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

