Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Takım, son maçından sonra hemen antrenmanlara başladı.

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Çorum FK'de futbolcular, deplasman dönüşü ara vermeden kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından dar alan ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
