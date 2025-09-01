Arca Çorum FK Kalecisi Hasan Hüseyin Akınay Ameliyat Oldu
Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'da kaleci Hasan Hüseyin Akınay, antrenmanda sakatlanarak sol elinde kırık tespit edilmesi üzerine ameliyat edildi. Kulüp, oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günkü antrenmanda sakatlanan Hasan Hüseyin Akınay'ın sol el ikinci parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "El cerrahisi bölümüyle yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen oyuncumuz, bugün Ankara'da uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor