Arca Çorum FK Kalecisi Hasan Hüseyin Akınay Ameliyat Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günkü antrenmanda sakatlanan Hasan Hüseyin Akınay'ın sol el ikinci parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "El cerrahisi bölümüyle yapılan değerlendirmeler sonrası ameliyatına karar verilen oyuncumuz, bugün Ankara'da uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.