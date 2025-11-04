Arca Çorum FK, Iğdır FK Maçının Hazırlıklarına Başladı
Arca Çorum FK, 9 Kasım Pazar günü Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına deplasman dönüşü başladı. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki takım, idmanda yenilenme çalışmaları yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 9 Kasım Pazar günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Esenler Erok Spor'a 3-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, deplasman dönüşü ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
