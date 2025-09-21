Arca Çorum FK'de Teknik Direktörlük Görevine Çağdaş Çavuş Atandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kulüp, Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ve yeni hocasına başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Çavuş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Betül Balabaz - Spor