Arca Çorum FK'de Teknik Direktörlük Görevine Çağdaş Çavuş Atandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kulüp, Çavuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ve yeni hocasına başarılar diledi.

Açıklamada, "Camiamıza büyük heyecan ve enerji katacağına inandığımız hocamıza yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Spor
