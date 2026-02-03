Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 38 yaşındaki savunmacı Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, Osmanpaşa'ya sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Açıklamada, kulübe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek, Osmanpaşa'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor