Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 38 yaşındaki savunmacı Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, Osmanpaşa'ya sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 38 yaşındaki savunmacı ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek, Osmanpaşa'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

