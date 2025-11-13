Haberler

Arca Çorum FK'de 6 Futbolcuya Hak Mahrumiyeti Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK'de bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK tarafından ceza alan 6 futbolcuya, karar kesinleşene dek izin verildi. Kulüp, sürecin dikkatle takip edildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 6 futbolcuya, karar kesinleşene dek "izin" verildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Çorum FK'nin A takım kadrosunda yer alan 6 futbolcu hakkında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesine aykırılık nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdiği hatırlatıldı.

Sürecin tüm ayrıntılarıyla dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik ekibimizin görüşleri de değerlendirilip, alınan karar uyarınca, PFDK tarafından verilen bu cezalara ilişkin olarak TFF Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar ve itirazların akabinde ortaya çıkacak durum sonrası PFDK kararlarının kesinleşmesine kadarki süreçte 6 futbolcumuza izin verilmiştir. Sürecin sonuçlanmasına müteakip kulübümüzce gerekli kararlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular Hasan Hüseyin Akınay'a 3 ay, Atakan Cangöz'e 6 ay, Üzeyir Ergün'e 45 gün, Eren Karadağ'a 9 ay, Kadir Seven'e 45 gün ve Arda Hilmi Şengül'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.