Arca Çorum FK'de 6 Futbolcuya Hak Mahrumiyeti Cezası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) farklı sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 6 futbolcuya, karar kesinleşene dek "izin" verildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Çorum FK'nin A takım kadrosunda yer alan 6 futbolcu hakkında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesine aykırılık nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdiği hatırlatıldı.

Sürecin tüm ayrıntılarıyla dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik ekibimizin görüşleri de değerlendirilip, alınan karar uyarınca, PFDK tarafından verilen bu cezalara ilişkin olarak TFF Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar ve itirazların akabinde ortaya çıkacak durum sonrası PFDK kararlarının kesinleşmesine kadarki süreçte 6 futbolcumuza izin verilmiştir. Sürecin sonuçlanmasına müteakip kulübümüzce gerekli kararlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular Hasan Hüseyin Akınay'a 3 ay, Atakan Cangöz'e 6 ay, Üzeyir Ergün'e 45 gün, Eren Karadağ'a 9 ay, Kadir Seven'e 45 gün ve Arda Hilmi Şengül'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.