Arca Çorum FK, Coşqun Diniyev ile Sözleşmesini Feshetti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Azerbaycanlı futbolcu Coşqun Diniyev ile yollarını ayırdı. Kulüp, Diniyev'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Azerbaycanlı oyuncu Coşqun Diniyev ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Çoşqun Diniyev ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı siyahlı ekibe 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde katılan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, Çorum FK formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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