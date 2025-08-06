Arca Çorum FK, Cemali Sertel'i Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK, 25 yaşındaki sol bek Cemali Sertel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesabından transferi duyurarak Sertel'e başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Cemali Sertel'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cemali Sertel ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Cemali'ye aramıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cemali Sertel, Rams Başakşehir, Hatayspor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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