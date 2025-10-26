Haberler

Arca Çorum FK, Boluspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup ederken, teknik direktör Çağdaş Çavuş, orta saha oyununa vurgu yaptı. Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan ise pozisyon bulduklarını ancak son paslarda daha iyi olmaları gerektiğini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Boluspor'u 1-0 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Orta saha oyununu iyi oynadıktan sonra onları geriye püskürtme organizasyonlarını hafta içi çalıştık ancak oyun içerisinde yapamadık." dedi.

Çavuş, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un deplasmanda şu ana kadar hiç mağlup olmayan, yeni teknik direktörüyle farklı oyun formatına bürünen bir takım olduğunu söyledi.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini dile getiren Çavuş, "Bu maçın aslında belirleyici özelliklerinden bir tanesi orta saha oyununu iyi oynamak. Orta saha oyununu iyi oynadıktan sonra onları geriye püskürtme organizasyonlarını hafta içi çalıştık ancak oyun içerisinde yapamadık. Ama buna rağmen oyunun özellikle ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsak çok daha farklı bir durum olacaktı. Oyuncu grubum oyunu çevirmek adına ellerinden gelenin çok fazlasını yaptı. Bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde bu tür durumlar yaşanabilecek." diye konuştu.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise "Bugün de kazanacak pozisyonları bulduk diye düşünüyorum. Biraz daha beceri konusunda, son paslarda, final paslarında tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

Ligin favori takımlarından birine karşı oynadıklarını vurgulayan Arslan, "Son 4 haftada 2 beraberlik ve son 2 maçını kazanmış bir takıma karşı mücadele ettik bugün. Ligin ne yaptığını bilen iyi takımlarından biri. Buna göre hafta içi bütün çalışmalarımızı, antrenmanlarımızı yaptık." dedi.

Maça iyi başlamadıklarını ifade eden Arslan, "Özellikle baskıda bizi sıkıntıya soktular, bekler üzerinden. 15. dakikadan sonra düzenimizde bir değişikliğe gittik. Ondan sonra da işler bizim istediğimiz gibi gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde her takımın her takımdan puan alabildiğini ifade eden Arslan, Boluspor olarak her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her maçı kazanmaya oynuyoruz. Bugün de kazanacak pozisyonları bulduk diye düşünüyorum. Biraz daha beceri konusunda, son paslarda, final paslarında tercihlerimiz doğru olsaydı buradan 3 puanla ayrılabilirdik."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
