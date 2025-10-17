Haberler

Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Çorum FK, Hatayspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo, Atakan Cangöz ve Hasan Hüseyin Akınay'ın Atakaş Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 18 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Çorum FK, Hatayspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.