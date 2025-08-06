Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular çeşitli antrenman programları uyguladı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü evinde Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular, teknik ısınma, pas çalışması, dar alan oyunlar ve kaleli oyun çalışması yaptı.
Antrenmana bütün futbolcular katıldı.
Kırmızı-siyahlılar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor