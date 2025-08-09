Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile Açılış Maçına Çıkıyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 21.30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı Hasan Hüseyin Akınay ile sakatlıkları bulunan kaleci Sehic ve Geraldo, ligin ilk haftasında forma giyemeyecek.
