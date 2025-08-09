Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile Açılış Maçına Çıkıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 21.30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı Hasan Hüseyin Akınay ile sakatlıkları bulunan kaleci Sehic ve Geraldo, ligin ilk haftasında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
