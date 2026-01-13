Çorum FK, Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, altyapıdan yetişen 24 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Furkan'a A takım yolculuğunda başarılar dilendi.
Açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan gelen ve akademi ligi sporcularımız arasında yer alan Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Furkan'a A takım yolculuğunda başarılar diliyor, formamız altında nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor