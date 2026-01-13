Haberler

Çorum FK, Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, altyapıdan yetişen 24 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Furkan'a A takım yolculuğunda başarılar dilendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de altyapıdan yetişen Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan gelen ve akademi ligi sporcularımız arasında yer alan Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Furkan'a A takım yolculuğunda başarılar diliyor, formamız altında nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
