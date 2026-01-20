Haberler

Çorum FK, Alfredo Fredy ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Bodrumspor'da forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Alfredo Fredy ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Alfredo Fredy'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Bodrumspor'da forma giten 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alfredo Fredy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Alfredo Fredy'e aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

