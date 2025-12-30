Haberler

Çorum FK, orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK, eski Göztepe oyuncusu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, deneyimli futbolcu Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Ahmed Ildız ile anlaşmaya varıldığı, orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'den transfer edilen futbolcuya başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
