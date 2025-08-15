Arca Çorum FK, Adana Demirspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek. Takım, ilk haftada Amed Sportif Faaliyetleri'ni 2-0 mağlup etti ve ikinci maçında da galibiyet peşinde.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte tedavileri tamamlanan kaleci Sehic ve Geraldo'nun Adana Demirspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Lige evinde Amed Sportif Faaliyetleri'ni 2-0 yenerek başlayan Çorum FK, ilk deplasman maçını da kazanmayı hedefliyor.

