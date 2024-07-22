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Araştırmaya göre Fenerbahçe taraftarının yüzde 51,8'i Mourinho'ya inanıyor

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Areda Survey'in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Fenerbahçe taraftarının yüzde 51,8'i Jose Mourinho'nun beklenen başarıyı gösterebileceğine inanıyor. Kadınların yüzde 57,5'i Mourinho'ya olan inancı erkeklerden daha yüksek.

Areda Survey'in 2 bin 432 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 51,8'i, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de beklenen başarıyı gösterebileceğine inanıyor. Kadınların yüzde 57,5'inin ise Mourinho'ya olan inancı erkeklerden daha yüksek. Ayrıca 18-34 yaş aralığındaki gençlerin de yüzde 60'ı 'Mourinho'dan en umutlu yaş grubu' olarak araştırmaya yansıyor.

Araştırma şirketi Areda Survey Fenerbahçe'nin başına getirilen Jose Mourinho'nun takıma etkilerinin ne olacağı hakkında 2 bin 432 kişinin katıılım gösterdiği bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 51,8'i Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de beklenen başarıyı gösterebileceğine inanıyor. Yüzde 48,2'si ise bu düşüncenin aksine Mourinho'nun başarılı olacağına inanmıyor.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE MOURİNHO'DAN DAHA UMUTLU

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, Jose Mourinho kadınların yüzde 57,5'inin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de beklenen başarıyı göstereceğine inanması. Erkeklerde bu oran yüzde 46 olarak araştırmaya yansıyor. Erkeklerin yüzde 54'ü Mourinho'dan bir başarı beklemezken bu düşüncenin kadınlardaki karşılığı yüzde 42,5.

EN UMUTLU YAŞ ARALIĞI YÜZDE 62 İLE 18-34 YAŞ

Araştırmaya göre Mourinho'dan beklentinin en yüksek olduğu yaş grubu, yüzde 62 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. Onları yüzde 52,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ederken beklentinin en düşük olduğu kesim ise yüzde 42 ile 35-54 yaş grubu. Mourinho'nun Fenerbahçe'de beklenen etkiyi göstermeyeceğini düşünenler arasında en yüksek orana yüzde 58 ile 35-54 yaş aralığındakiler sahip. Onları yüzde 47,7 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken 18-34 yaş grubundaki karşılığı yüzde 38 olarak araştırmaya yansıyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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