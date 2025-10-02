Haberler

Aras Spor Kulübü'nden Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti

Aras Spor Kulübü'nden Dünya Yaşlılar Günü Ziyareti
Aras Spor Kulübü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde İzmir'de bir huzurevine ziyaret gerçekleştirerek yaşlılarla bir araya geldi. Kulüp, büyüklerin anılarını dinleyip hediyeler takdim etti. Ayrıca, Fenerbahçe ile oynanacak maça yönelik bilet satışlarının tamamlandığı duyuruldu.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Spor Kulübü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde İzmir'de bir huzurevine ziyaret gerçekleştirerek alkış topladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli büyüklerimizin anılarını dinledik, hediyelerimizi takdim ettik. Hep birlikte harika bir gün geçirdik. Sadece bir gün değil, her zaman yanınızdayız. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan huzurevi personellerine ve kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyoruz" denildi. Öte yandan ligdeki ilk maçında 12 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek İzmir temsilcisinin taraftarları maçın biletlerin tüketti. Aras Spor'da kombine bilet satışlarının ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
