Aras Spor, İzmir Derbisinde Göztepe'yi 3-0 ile Geçti

Aras Spor, İzmir Derbisinde Göztepe'yi 3-0 ile Geçti
Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Aras Spor, Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma, Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline, Ceren Kapucu, Melis Erdoğan)

Aras Spor: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Merve Atlıer, İrem Çor, Smrek)

Setler: 19-25, 15-25, 15-25

Süre: 82 dakika (31, 24, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. haftasında Aras Spor, İzmir derbisinde Göztepe'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
