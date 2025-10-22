Aras Spor, İzmir Derbisinde Göztepe'yi 3-0 ile Geçti
Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Aras Spor, Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma, Atatürk Voleybol Salonu'nda gerçekleşti.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar
Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline, Ceren Kapucu, Melis Erdoğan)
Aras Spor: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Merve Atlıer, İrem Çor, Smrek)
Setler: 19-25, 15-25, 15-25
Süre: 82 dakika (31, 24, 27)
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor